Бывший Папа Римский Бенедикт XVI замешан в педофильском скандале: все подробности

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters
Бывший Папа Римский Бенедикт XVI фигурирует в докладе о насилии над детьми, опубликованном в Германии в четверг 20 января. Сообщается, что Бенедикт XVI знал о священниках, совершавших насилие над детьми, когда он был архиепископом Мюнхена, сообщает DW.
"Мы считаем, что его можно обвинить в неправомерных действиях в четырех случаях. Два из этих случаев касаются злоупотреблений, совершенных во время его пребывания в должности. В обоих случаях обвиняемые оставались служить пасторами", – заявил адвокат Мартин Пуш.
Суть скандала
По данным юридической фирмы Westphal Spilker Wastl, проводившей расследование, Бенедикту не удалось предотвратить жестокое обращение с несовершеннолетними во время его пребывания на посту архиепископа Мюнхенского и Фрайзингского с 1977 по 1982 год.
Всего фигурирует четыре случая, связанных с Бенедиктом. В двух случаях речь идет о священниках, которых по закону обвинили в жестоком обращении с детьми, но которым разрешили продолжить свое служение в церкви.
Церковь также не принимала официальных дисциплинарных мер в отношении священнослужителей, и, вероятно, их жертвам не было оказано никакой помощи.
Другое дело было связано с известным растлителем малолетних Петером Х., которого в 1980 году перевели из Эссена на западе Германии в Мюнхенскую и Фрайзингскую архиепископию, когда ею руководил Бенедикт, в то время архиепископ Йозеф Ратцингер.
Нынешнего мюнхенского архиепископа Рейнхарда Маркса также обвинили в том, что он не вмешался и не дал ход расследованию двух случаев жестокого обращения с детьми.
В отчете говорится о не менее, чем 497 случаях жестокого обращения в Мюнхенской архиепископии в период с 1945 по 2019 год. Оно в основном касалось детей и юношей.
Ватикан выразил "шок и стыд" в ответ на разоблачения злоупотреблений.
Опубликованный отчет является последним на этот момент скандалом с жестоким обращением с детьми, затронувшим католическую церковь.
Что известно о Бенедикте XVI
- Папа Римский Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер, занимал должность главы католической церкви с 2005 по 2013 год. Он сменил на папском престоле Иоанна Павла II.
- Стал первым Папой Римским немецкого происхождения за последнюю почти тысячу лет
- Бенедикт XVI установил рекорд долгожительства среди Пап Римских. 4 сентября 2020 года, когда ему исполнилось 93 года, 4 месяца и 19 дней, Бенедикт XVI стал самым долгоживущим Папой, побив предыдущий рекорд.
- 11 февраля 2013 года Бенедикт XVI объявил о решении отречься от престола с 28 февраля в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.
- Он является третьим Папой за всю историю католической церкви (предыдущие отречения – папы Целестина V в 1294 году и папы Григория XII в 1415 году) и первым за последние шестьсот лет, который отрекся от престола.
- После своего ухода Бенедикт XVI первым в истории получил титул почетного Папы или Папы Римского на покое.