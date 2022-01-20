Бывший Папа Римский Бенедикт XVI замешан в педофильском скандале: все подробности

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI фигурирует в докладе о насилии над детьми, опубликованном в Германии в четверг 20 января. Сообщается, что Бенедикт XVI знал о священниках, совершавших насилие над детьми, когда он был архиепископом Мюнхена, сообщает DW.

"Мы считаем, что его можно обвинить в неправомерных действиях в четырех случаях. Два из этих случаев касаются злоупотреблений, совершенных во время его пребывания в должности. В обоих случаях обвиняемые оставались служить пасторами", – заявил адвокат Мартин Пуш.

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Суть скандала

По данным юридической фирмы Westphal Spilker Wastl, проводившей расследование, Бенедикту не удалось предотвратить жестокое обращение с несовершеннолетними во время его пребывания на посту архиепископа Мюнхенского и Фрайзингского с 1977 по 1982 год.

Всего фигурирует четыре случая, связанных с Бенедиктом. В двух случаях речь идет о священниках, которых по закону обвинили в жестоком обращении с детьми, но которым разрешили продолжить свое служение в церкви.

Церковь также не принимала официальных дисциплинарных мер в отношении священнослужителей, и, вероятно, их жертвам не было оказано никакой помощи.

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Другое дело было связано с известным растлителем малолетних Петером Х., которого в 1980 году перевели из Эссена на западе Германии в Мюнхенскую и Фрайзингскую архиепископию, когда ею руководил Бенедикт, в то время архиепископ Йозеф Ратцингер.

Нынешнего мюнхенского архиепископа Рейнхарда Маркса также обвинили в том, что он не вмешался и не дал ход расследованию двух случаев жестокого обращения с детьми.

В отчете говорится о не менее, чем 497 случаях жестокого обращения в Мюнхенской архиепископии в период с 1945 по 2019 год. Оно в основном касалось детей и юношей.

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Ватикан выразил "шок и стыд" в ответ на разоблачения злоупотреблений.

Опубликованный отчет является последним на этот момент скандалом с жестоким обращением с детьми, затронувшим католическую церковь.

Что известно о Бенедикте XVI