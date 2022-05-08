Бывший топ-менеджер "Лукойла" умер у шаманов – СМИ

Утверждается, что экс-топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин знал шаманов давно. / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-топ-менеджер "Лукойла", миллиардер Александр Субботин умер в Мытищах – предварительно, после антипохмельного сеанса с шаманами.

Об этом сообщил в Telegram Mash.

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Что произошло

Как отмечается, шаман Магуа и его жена принимали клиентов в обычном частном доме, предлагая "лучшее лечение ядовитой жабой".

"Делали надрез на коже, капали туда яд жабы – и после рвоты пациенту якобы становилось лучше. Ещё вызывали духов, приносили в жертву зверьков и купали заблудших в петушиной крови", – пишет издание.

При этом говорится о том, что Александр Субботин знал шаманов давно и регулярно пользовался их услугами.

"И вот пришёл к ним в очередной раз – лечить похмелье. Внезапно ему стало нехорошо – заболело сердце. Хозяин решил не вызывать скорую, применил старый добрый корвалол и уложил миллиардера спать в подвал. Там, среди оккультной мишуры, русский миллиардер скончался. Приехавшей полиции супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили", – отмечается в сообщении.

Также издание заявило о том, что неизвестно – стало ли плохо Александру Субботину от ядовитых жаб или "от чего-то другого".

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Напомним, сайт "Сегодня" рассказал о череде загадочных смертей российских топ-чиновников и топ-менеджеров. Например, 30 января под Санкт-Петербургом в элитном поселке Ленинский нашли мертвым Леонида Шульмана – главу транспортной службы "Газпром Инвест".

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