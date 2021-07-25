Вместо падения – уникальный взлет. Лоукостер Ryanair умудрился вырасти за время пандемии

При этом цены на билеты остались доступными – пассажиры могут летать задешево

Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири призывает страны смягчить ограничения и позволить авиакомпаниям снова свободно летать и перевозить пассажиров.

Об этом сообщает The Gardian.

Во время пандемии каждая авиакомпания требует возобновления полетов, хотя большинство из них соблюдают карантинные условия и заявляют, что здравоохранение превыше всего. Но пандемия Ryanair не пошла по траектории большинства из них.

Цена акций Ryanair практически уникальна среди европейских перевозчиков. Она выше, чем была в феврале 2020 года, до пандемии и закрытых границ. В то же время цена IAG (владелец British Airways и Aer Lingus), easyJet и других компаний осталась низкой. Цена же Ryanair вернулась в норму.

Цены на билеты также доступны. Семья теоретически могла бы лететь из Великобритании на Средиземное море и обратно по цене меньшей, чем стоимость ПЦР-тестов.

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Последние показатели пассажиропотока, хотя и составляющие долю от 2019 года, подскочили до 5,3 миллиона пассажиров в июне, и Ryanair по-прежнему обещает рост.

В целях развития и увеличения пассажиропотока компания приняла первые поставки Boeing 737 Max, у него лучшая топливная экономичность.

Ранее мы сообщали, что продажа билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью теперь запрещена. Такое решение приняло американское министерство транспорта в качестве наказания за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. Ограничения распространяются и на рейсы с пересадкой.

Напомним, что в пятницу, 23 июля, Верховный суд Испании постановил, что правила перевозки багажа Ryanair были несправедливыми. Согласно этим правилам, бюджетный перевозчик может отправлять сумки и чемоданы другим рейсом, что неоднократно вызывало недовольство пассажиров.