Церковь, пивной ресторан и спа-комплекс: в России нашли "самую секретную" дачу Путина

Там есть солярий, флоат-бассейн, криокамеры, массажные ванны, кабинеты косметологии, грязелечения и лимфопресса, 25-метровый бассейн и массажный блок

Российские активисты опубликовали новое расследование о "самой секретной" даче президента РФ Владимира Путина. Речь идет о резиденции "Долгие Бороды", которая находится на озере Валдай в Новгородской области.

Соответствующее видео опубликовано на сайте Фонда борьбы с коррупцией.

Дача российского лидера занимает участок в 150 гектаров. Земля принадлежит другу Путина Юрию Ковальчуку и Управление делами президента арендует ее — то есть платит из госбюджета Ковальчуку.

Среди строений на территории есть четырехэтажный особняк площадью 3,5 тыс. квадратных метров, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, вип-ресторан с кинозалом, бильярдной и мини-казино, отдельно пивной ресторан, а также собственная церковь.

Источник: navalny.com

Источник: navalny.com

Источник: navalny.com

Недалеко от основной резиденции расположен дом в два раза больше – это спа-комплекс с двумя подземными этажами общей площадью почти семь тыс. квадратных метров.

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Согласно планам здания, там есть солярий, флоат-бассейн, криокамеры, массажные ванны, кабинеты стоматологии, косметологии, грязелечения и лимфопресса, 25-метровый бассейн и отдельный массажный блок.

Источник: navalny.com

На другом этаже расположены спальня, 200-метровый холл, 500-метровая гостиная, сервировочная комната, специальный лифт для еды и помещение для аквариума площадью 13 квадратных метров. А в подвале находятся комнаты для персонала и технические помещения, в том числе для обслуживания соляной купели, грязелечения и спецсвязи.

Источник: navalny.com

Источник: navalny.com

В ФБК отмечают, что Валдайская резиденция является любимой у Путина. Однако о ней доступно очень мало информации.

Напомним, в январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео о дворце Владимира Путина на берегу Черного моря под Геленджиком, масштабы и некоторые удивительные сооружения которого поражают воображение.