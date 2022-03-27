"Честные обворованные бизнесмены": Песков заявил, что в России нет олигархов

Песков заявил, что российских олигархов ограбили/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у РФ нет олигархов, а западные санкции обворовывают "честных предпринимателей".

Об этом сообщает российское РБК.

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"Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Smith & Wesson (производитель револьверов) грабили путешественников – вот что произошло", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что "олигарх — это бизнесмен, доставшийся властям, а единственный олигарх, в последнее время доставшийся власти, это экс-президент США Трамп".

"У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский", – отметил Песков.

Песков опозорился в интервью CNN

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN допустил оговорку, заявив, что война в Украине нужна, чтобы "уничтожить Россию на наших границах"

"Было принято решение провести специальную военную операцию, чтобы уничтожить Россию, которая была создана на наших границах", – заявил Песков.

После того как удивленная ведущая переспросила, что он имел в виду, спикер Путина уточнил, что говорил об "анти-России".

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