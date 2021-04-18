Четкие "красные линии" и санкции: Макрон ужесточил риторику в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что у международного сообщества слишком наивный подход к России

Международное сообщество должно обозначить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, в том числе вводить санкции после любого "неприемлемого поведения" президента РФ Владимира Путина.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью CBS.

"Я думаю, что мы должны определить четкие красные линии с Россией", – сказал Макрон.

Он добавил, что разделяет мнение президента Байдена о недопустимом уровне напряженности, но по мнению французского президента санкций недостаточно и необходим конструктивный диалог с Кремлем.

"Я считаю, что санкций недостаточно самих по себе, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для конструктивного и эффективного диалога нужен авторитет", - отметил Макрон.

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В то же время он признал, что международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении России.

"Я думаю, то, что произошло несколько лет назад, когда в Украину было совершено вторжение, – это не провал дипломатии, это недееспособность нашего коллективного авторитета по отношению к России", – сказал президент.

Макрон считает, что бездействие администрации президента США Барака Обамы после использования химического оружия сирийским диктатором Башаром Асадом в 2013 году, придало смелости Путину и спустя несколько месяцев Россия оккупировала украинский Крым.

Напомним, после переговоров 16 апреля президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от России вывести войска из Крыма и отвести их от украинских границ.

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