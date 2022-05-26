Чрезвычайное положение в Венгрии: от кого защищается Орбан

Пока в Европарламенте разрабатывают 7-й пакет санкций, Орбан что-то задумал / Коллаж "Сегодня"

Из-за продолжающейся войны в Украине наш западный сосед Венгрия решил ввести "военную чрезвычайную ситуацию". По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, нужно не дать втянуть Венгрию в войну и защищать финансовую безопасность венгерских семей, что "требует пространства для маневра". При этом Венгрия граничит с самым безопасным регионом Украины – Закарпатской областью – и протяженность нашей совместной границы всего 128 км. Сайт "Сегодня" выяснил, что на самом деле стоит за решением Виктора Орбана, которого считают прокремлевским политиком.

Состояние войны

24 мая венгерский парламент конституционным большинством, где основу составляет партия Виктора Орбана "Фидес — Венгерский гражданский союз", проголосовал поправку к Конституции, которая позволяет вводить чрезвычайное положение на основании войны в соседнем государстве. Утвержденная поправка к Конституции (№10) гласит, что чрезвычайное положение может быть введено из-за войны, военного конфликта или гуманитарной катастрофы в соседней стране. Ранее таких оснований венгерское законодательство не предусматривало.

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"Кто-нибудь может объяснить, почему нужно объявлять состояние войны, несмотря на то, что Венгрия не получила и не пострадала от какой-либо прямой военной угрозы? Я знаю, что по соседству идет война, но нет предпосылок того, что нам угрожают какие-либо военные угрозы. Если бы он объявил чрезвычайную экономическую ситуацию, может, я бы понял", – высказал свое мнение о происходящем житель города Мишкольц Тамаш Гуляш.

Скрытый мотив

По мнению экспертов, ввод "состояния войны", как это называет сам Орбан, – исключительно политический шаг, который дает его правительству особые полномочия. Они в свою очередь оградят власть от прозрачности принятия решений и от каких-либо протестов по этому поводу, а также помогут противостоять в том числе санкциям ЕС против России.

"Дело в том, что именно 24 мая было утверждено новое правительство. И ключевая "легенда", "миссия" этого правительства Орбана – спасать Венгрию от войны в Украине, ее последствий, чтобы вдруг кто-то не задумал "втянуть Венгрию в войну в Украине" или не заставил Венгрию "платить цену войны в Украине". Это цитаты слоганов команды Орбана, с которыми они одержали шокирующую четвертую победу на парламентских выборах в Венгрии 3 апреля", – написал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

На сегодня, если послушать Орбана, спасать нужно именно от ввода губительных, по его словам, санкций против России.

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"Они (страны ЕС – Ред.) перешли эту красную черту. Запрет на поставки угля, возможно, и не затронет Венгрию. Но они продолжают. Вы должны остановиться здесь. Это – атомная бомба, которую хотят сбросить на венгерскую экономику", – так прокомментировал Орбан появление шестого пакета санкций ЕС, который Венгрия должна принять вместе с остальными членами Союза.

Таким образом, первой причиной ввода ЧП может быть нежелание Будапешта принимать шестой пакет санкций ЕС против России, а именно – подписаться под нефтяным эмбарго.

Второй причиной может быть отказ от транзита по своей территории оружия для ВСУ. 12 мая в очередной раз министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью испанской газете El País заявил, что Будапешт не будет поставлять оружие Киеву и не допустит транзит вооружений через территорию своей страны.

"Мы не хотим, чтобы венгерско-украинская граница была перевалочным пунктом для доставки оружия. Мы не отправим и не позволим перевозить оружие через Венгрию", – заявил "пацифист" Петер Сийярто.

Раздутая проблема

Как сообщает DW, на самом деле Венгрия не является той страной ЕС, которая больше других зависит от нефти и газа из России. Поставки энергоресурсов из страны-агрессора покрывают 58 процентов ежегодного потребления нефти в Венгрии. В Словакии этот показатель составляет 96 процентов, в Литве и Финляндии – около 80 процентов. И эти страны готовы отказаться от российской кровавой нефти.

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Зато сейчас, по мнению главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия начала более активно задействовать своих лоббистов, чтобы блокировать санкции. Среди таких лоббистов наблюдатели называют и венгерских политиков.

Друг Путина и коррупция

Венгрия оказалась единственной страна ЕС, которая не осудила нападение России на Украину. Орбан не критикует действия международного преступника Владимира Путина, а войну лишь номинально осуждает.

"Наша до сих пор замечательная внешнеполитическая стратегия натолкнулась на препятствие в виде российско-украинского конфликта, если это можно так назвать, так как неясно, кто сражается с кем", – сказал Орбан в одном из своих немногочисленных комментариев по поводу войны.

Как пишет британская служба Би-Би-Си, с Россией Орбана связывают выгодные контракты. Например, Орбан был инициатором отдать российским фирмам контракт на модернизацию и расширение АЭС "Пакш". В 2014 году правительство Орбана заключило контракт с Москвой и получило от нее заем в 10 миллиардов евро на реконструкцию АЭС "Пакш" в обход тендера. Сам контракт имеет гриф "секретно".

Этот и другие моменты из жизни правительства Орбана порождают претензии относительно коррупции. Именно из-за непрозрачности сделок Еврокомиссия отказывается выплачивать Венгрии миллиарды из фонда преодоления последствий пандемии коронавируса. Кроме того, ЕС готовится впервые применить свой механизм верховенства права: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале апреля объявила о принятии мер против Венгрии в связи с нарушением там принципов правового государства.

Вопрос нацменьшинства

В начале мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил венгерского премьера в том, что он стремится заполучить части западной Украины, где живет венгерское национальное меньшинство. И именно поэтому Будапешт подыгрывает Путину.

"Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну. Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Та страна, которая так себя вела – посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны", – цитирует Данилова агентство "Интерфакс-Украина".

Однако эксперты не спешат связывать введение чрезвычайного положения в Венгрии с возможным захватом украинских территорий этой страной.

"Орбан ввел это положение, потому что, по его словам, страна в опасности из-за санкций Брюсселя и из-за войны в Украине. Это скорее популистический и пиарный ход. Эмбарго на нефть, это, скорее всего, вопрос торгов с ЕС. Будапешт торгуется. Обострения на западе Украины также не стоит ожидать", – заявил в эфире всеукраинского телемарафона на канале "Украина 24" Дмитрий Тужанский.

Вокруг Венгрии