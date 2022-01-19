Что задумал Путин? В Госдуму внесли опасный проект по Донбассу

Путина просят признать ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня
Депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом в Telegram-канале написал депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко и опубликовал само обращение.
Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.
"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.
Депутаты считают, что это положит начало процессу международного признания "ДНР" и "ЛНР".
Гончарено отметил, что скорее всего Россия очень хочет объявить войну, готовясь признавать эти псевдореспублики.
Ранее мы писали о том, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко своим приглашением "следователей" боевиков с Донбасса допросить журналиста Романа Протасевича фактически признал т.н. "ДНР" и "ЛНР".
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что у т.н. "ДНР" и "ЛНР" нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.
2 января заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что перспективы восстановления мира на Донбассе отдаляются на неопределенный срок.
Ситуация на Донбассе
- По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин сейчас работает над тем, чтобы разделить Украину минимум на три части.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- 29 декабря должно было пройти заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на Донбассе, однако оно не состоялось. Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, российская сторона посчитала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным". Следующее заседание ТКГ состоится 26 января 2022 года.
- 31 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе далеко от завершения.