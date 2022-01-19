Что задумал Путин? В Госдуму внесли опасный проект по Донбассу

Путина просят признать ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом в Telegram-канале написал депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко и опубликовал само обращение.

Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

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"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.

Депутаты считают, что это положит начало процессу международного признания "ДНР" и "ЛНР".



Гончарено отметил, что скорее всего Россия очень хочет объявить войну, готовясь признавать эти псевдореспублики.

Ранее мы писали о том, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко своим приглашением "следователей" боевиков с Донбасса допросить журналиста Романа Протасевича фактически признал т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что у т.н. "ДНР" и "ЛНР" нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

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2 января заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что перспективы восстановления мира на Донбассе отдаляются на неопределенный срок.

Ситуация на Донбассе