Чудом выжили все. В Техасе разбился пассажирский самолет (видео)

Жертв в авиакатастрофе, к счастью, нет/Коллаж: Сегодня
В Техасе, где недавно во время ареста произошла стрельба, разбился пассажирский самолет. На борту воздушного судна был 21 человек.
Об этом сообщает FOX News.
Детали авиакатастрофы
Воздушное судно потерпело крушение в округе Уоллер. После падения самолет загорелся. На место инцидента сразу прибыли пожарные, которые пытаются ликвидировать огонь. Что стало причиной падения — неизвестно.
Что с пассажирами?
К счастью, всем пассажирам самолета удалось выбраться из салона. Травмы получил лишь один человек. На месте падения воздушного судна работают бригады скорой помощи.
Самые частые причины авиакатастроф
- Умышленные аварии (террористические акты).
- Механические повреждения.
- Погодные условия.
- Человеческий фактор (ошибка пилота).
Читайте также
- В России разбился самолет. Погибли около 20 человек.
- В Канаде упал самолет, летевший с баннером предложения руки и сердца.
- В Италии самолет протаранил здание. Вспыхнул пожар, все пассажиры погибли.