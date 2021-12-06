COVID-19 можно будет вылечить жвачкой- что придумали ученые

Ученые придумали жвачку, которая может нейтрализовать коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые Пенсильванского университета совместно с несколькими научными организациями разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне. Новостью о разработке поделился автор исследования Генри Дэниэлл, сообщается на сайте университета.

Он рассказал, что коронавирусная болезнь распространяется, когда зараженный человек кашляет или говорит. А вот, по его словам, разработанная ими жвачака поможет нейтрализовать вирус, это в свою очередь поможет уменьшить передачу инфекции.

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В основе изобретения лежит белок ACE2. Он выращен с использованием генетических технологий и растительного материала. Специалисты вырастили для эксперимента ACE2, соединив его с компонентом, который позволяет белку проникнуть через слизистые. Именно этот белок был включен в состав жевательной резинки.

"Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от зараженных коронавирусом пациентов, они показали, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

В ходе исследования выяснилось, что их разработка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.

Наконец, команда подвергла образцы слюны пациентов с COVID-19 воздействию десны ACE2 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их почти невозможно обнаружить.

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В данный момент ученые подали заявку для получения разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, будет ли их способ эффективным при тестировании на людях, которые инфицированы COVID-19.

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