COVID-19 можно будет вылечить жвачкой- что придумали ученые

Ученые придумали жвачку, которая может нейтрализовать коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня
Ученые Пенсильванского университета совместно с несколькими научными организациями разработали жевательную резинку, нейтрализующую коронавирус в слюне. Новостью о разработке поделился автор исследования Генри Дэниэлл, сообщается на сайте университета.
Он рассказал, что коронавирусная болезнь распространяется, когда зараженный человек кашляет или говорит. А вот, по его словам, разработанная ими жвачака поможет нейтрализовать вирус, это в свою очередь поможет уменьшить передачу инфекции.
В основе изобретения лежит белок ACE2. Он выращен с использованием генетических технологий и растительного материала. Специалисты вырастили для эксперимента ACE2, соединив его с компонентом, который позволяет белку проникнуть через слизистые. Именно этот белок был включен в состав жевательной резинки.
"Инкубируя образцы, полученные из мазков из носоглотки от зараженных коронавирусом пациентов, они показали, что присутствующий ACE2 может нейтрализовать вирусы SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.
В ходе исследования выяснилось, что их разработка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, либо блокируя рецептор ACE2 в клетках, либо связываясь непосредственно с белком спайка.
Наконец, команда подвергла образцы слюны пациентов с COVID-19 воздействию десны ACE2 и обнаружила, что уровни вирусной РНК упали настолько резко, что их почти невозможно обнаружить.
В данный момент ученые подали заявку для получения разрешения на проведение клинического испытания, чтобы оценить, будет ли их способ эффективным при тестировании на людях, которые инфицированы COVID-19.
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Рекомендации от Минздрава
- Вакцинируйтесь.
- Мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиками.
- Носите маску, прикрывая нос и рот.
- Придерживайтесь дистанции в 1,5 м.
- Чихайте и кашляйте в салфетку или сгиб локтя.
- Не касайтесь лица.
- Регулярно проветривайте помещение, дезинфицируйте поверхность.
- Придерживайтесь самоизоляции.