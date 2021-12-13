COVID-штамм "Омикрон" начал убивать – зафиксирована первая смерть

В Великобритании забили тревогу. Коллаж "Сегодня"
В Великобритании от нового опасного штамма коронавируса "Омикрон" скончался человек – это первая смерть от нового вариант COVID-19.
Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон во время посещения клиники вакцинации в Лондоне, передает BBС.
"К сожалению, да, "Омикрон" вызывает госпитализацию, и по крайней мере один пациент, как было подтверждено, умер от "Омикрона", – сказал он.
Джонсон призвал британцев не рассчитывать, что "Омикрон" более легкая форма коронавируса.
"Мы должны просто признать скорость, с которой он распространяется среди населения. Риск очевиден, сейчас мы можем наблюдать резкий рост Omicron в Лондоне и некоторых других частях страны. Здесь, в столице, это, вероятно, составляет около 40% случаев. К завтрашнему дню это будет большинство случаев, и оно будет постоянно расти", – подчеркнул британский премьер.
"Омикрон" – новая COVID-угроза для человечества
- Накануне было обнародовано исследование нового штамма коронавируса "Омикрон". Из 43 известных случаев заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в США большинство обнаружено у привитых лиц. Симптомы болезни преимущественно не были тяжелыми.
- Ученые уже нашли защиту от "Омикрона", но в Украине она пока недоступна. Самые первые исследования показали, что вакцинация двумя дозами не защитит от нового опасного штамма.
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