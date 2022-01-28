Давайте без экстаза! У Путина отказались налить водки Нуланд

Госсекретарь Виктория Нуланд не против, чтобы по газопроводу прокачивалась в другие страны водка, или оливковое масло / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кремле не обещают американцам водку по газопроводу, но оценили шутку американского дипломата Виктории Нуланд и отмечают, что это лучше войны и нагнетания международной обстановки.

Журналист Мэтт Ли, комментируя ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2" сказал, что его строительство завершено, главное теперь запустить и тогда по нему можно будет прокачивать что угодно: газ, оливковое масло или водку. В ответ на это Нуланд сказала, что лучше бы это была водка.

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Нуланд за водку

"Водка – это было бы неплохо", — ответила она.

Виктория Нуланд

Заместитель госсекретаря отметила, что газопровод пока не готов к прокачке так как не прошел тестирование и не получил сертификацию.

России не до шуток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, шутки это уже хороший знак, но лучше заниматься делом чтобы снять напряженность в Европе из-за газопровода.

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"Она пошутила на реплику журналиста – это не является заявлением. Это была шутка. Давайте не будем с вами заходиться в экстазе. Хотя бы хоть какие-то попытки шутить это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе ", – сказал он.

Соцсети уже шутят

Как обычно, любые казусные ситуации не остаются в стороне от пользователей интернета. Юзеры предположили, что Нуланд очень любит русских, отсюда и такая "тяга к водке".

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Что любят мировые лидеры

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поделился своими гастрономическими предпочтениями в морепродуктах. По его словам, селедку он любит больше икры.

Экс-премьер Британии любит рыбу с картошкой. А экс-канцлер Германии Ангела Меркель, как и Путин, любит рыбу, но к рыбе она предпочитает пиво.

Сертификация "Северного потока – 2"

Перед тем как начать коммерческие поставки природного газа, трубопровод должен пройти обязательную сертификацию и отвечать требованиям третьего энергопакета ЕС.

Так называемый Третий энергопакет – это пакет законов, регулирующих правоотношения в энергетической сфере и призван обеспечить открытое и честное функционирование рынка.