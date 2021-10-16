"Дед, что поделаешь – такова жизнь": прощальный разговор Меркель и Эрдогана (видео)

Меркель и Эрдоган выдали смешной диалог. Коллаж "Сегодня"
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с последним официальным визитом в Турцию. Напоследок она душевно пообщалась с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет кремлевский пул.
На пресс-конференции они она даже повеселили и себя, и журналистов смешным диалогом.
Эрдоган: "С вами было приятно работать, но с вашим коалиционным правительством – тяжело".
Меркель: "Может быть, но коалиционное правительство подходит для Германии, и мы не собираемся переходить на президентскую систему".
Эрдоган: "Но на переговорах вы жаловались мне на трудности с правительством".
Меркель: "Это правда, однако такова жизнь".
Эрдоган: "Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь – такова жизнь".
Меркель уходит из политики
- Летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.
- Но стоит отметить, что процесс формирования нового правительства и избрания нового канцлера может длиться не один месяц, поэтому с Меркель еще рано прощаться.
- Тем временем все чаще стал обсуждаться вопрос, успеет ли Меркель попасть на "нормандскую встречу". Все стороны якобы подтвердили заинтересованность в проведении саммита еще до конца этого года, но до дела пока не дошло.
- 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.
- В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".