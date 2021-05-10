Дело о крушении MH17: Нидерланды решили судиться с Россией в ЕСПЧ

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Нидерланды направят в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск в отношении России. Так называемая "жалоба государства" касается роли РФ в крушении пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17, который был сбит на Донбассе в 2014 году. В ЕСПЧ передадут всю имеющуюся у властей Нидерландов информацию о трагедии. Об иске также проинформируют Совет безопасности ООН.

Такое решение принял Кабинет министров Нидерландов. Голландское правительство хочет таких образом помочь родственникам жертв авиакатастрофы. Большинство из них – именно граждане Нидерландов.

"Обеспечение справедливости для 298 жертв рейса МН17 и их родственников было и остается наивысшим приоритетом... Передавая дело в ЕСПЧ, мы максимально поддерживаем жалобы ближайших родственников ", – говорится в заявлении.

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Напомним, Международный суд ООН вынесет финальное решение по делу MH17 до 2023 года. При этом Россия пытается затянуть переход суда к рассмотрению вопроса по существу, сообщали украинские дипломаты.

Напомним, жертвами крушения самолета "Малайзийских авиалиний" на Донбассе стали 298 человек. Международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 назад прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.