Дело о крушении MH17: суд в Гааге начинает слушания по существу

Уничтожение самолета рейса MH17 над Донбассом, фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
В понедельник, 7 июня, в Гааге начнется слушание по существу по делу об уничтожении самолета рейса MH17 над Донбассом.
Об этом говорится на сайте суда.
Суд Гааги рассмотрит три общих вопроса:
- был ли рейс MH17 уничтожен ракетой "Бук";
- была ли ракета "Бук" выпущена с поля вблизи Первомайского;
- принимал ли участие в этом обвиняемый.
Также могут обсуждаться личные обстоятельства каждого обвиняемого, если такая информация будет в материалах следствия.
Суд будет обсуждать материалы дела три дня: 8, 9 и 10 июня, у стороны обвинения будет возможность обсудить материалы дела 17 и 18 июня 2021 года.
Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 года прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четырем лицам. Им грозит от 30 лет заключения до пожизненного.
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