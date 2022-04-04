Дело в Крыме. Британская разведка назвала Мариуполь "почти наверняка" ключевой целью РФ

Разведка Британии пояснила, почему для РФ так важен Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные не оставляют попытки подчинить себе Мариуполь, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город", – говорится в сообщении.

Реклама

Несмотря на усилия врага и регулярные интенсивные обстрелы, украинские военные оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.

Ситуация в Мариуполе

Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.

Кроме того, российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь. 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению.

Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", потом применили авиацию.

3 апреля командование Сухопутных сил ВСУ показало в Youtube видео уничтоженной военной техники РФ.