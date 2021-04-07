Депрессия, демеция и инсульт: ученые назвали опасные последствия коронавируса

Тяжелое течение болезни повышает шансы на психические расстройства в дальнейшем

Люди, которые переболели коронавирусом, более подвержены риску развития ряда других опасных заболеваний – депрессии, деменции, психоза и инсульта.

Об этом говорится в исследовании ученых Оксфордского университета, опубликованном в научном издании The Lancet.

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Они утверждают, что примерно у третьей части из 236 тысяч подопытных в течение полугода после победы над COVID-19 наблюдались психические расстройства, нарушения в работе мозга либо рецидив неврологических заболеваний.

При этом оказалось, что тяжелое течение коронавирусной болезни повышает шансы на последствия неврологического или психического характера, в частности, инсульт и деменцию.

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Но самые распространенные психические заболевания у переболевших коронавирусом – это тревога и депрессия.

Тревожные расстройства исследователи объясняют стрессом из-за тяжелого течения болезни или пребывания в больнице, а инсульты и деменцию – биологическим воздействием самого вируса или реакцией организма на него.

При этом увеличения шанса развития синдрома Паркинсона или Гийена-Барре после коронавируса ученые не заметили.

Стоит отметить, что ученые достаточно активно исследуют постковидный синдром. В Национальном медуниверситете им. Богомольца утверждают, что он может длиться вплоть до 12 недель.