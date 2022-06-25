Депутат Госдумы РФ Журавлев зиганул на фоне ТВ-картинки про убийства украинцев (видео)

Алексей Журавлев показал зигу, как Гитлер. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский депутат Алексей Журавлев рассказал о своем состоянии здоровья после того, как упал с мотоцикла. При этом в конце разговора он зиганул, а на фоне у него был телевизор с пропагандистским каналом "Россия 1".

Соответствующее видео опубликовали различные Telegram-каналы.

Реклама

Журавлев заявил, что сегодня он участвует "в своей любимой передаче" на пропагандистском канале в качестве зрителя. По его словам, вскоре он вернется к работе:

"Сегодня участвую в своей любимой передаче в качестве зрителя. Я человек законопослушный. Если в России говорят обследовать, значит надо обследовать. Надеюсь, что в понедельник я уже вернусь и тоже буду участвовать во всех делах. Так что в строю, все нормально", – сказал российский депутат и в конце зиганул.

"Ты кто такой?" Российский депутат начал угрожать Шольцу

Российский депутат Алексей Журавлев на одном из пропагандистских российских ток-шоу вышел из себя и начал угрожать канцлеру Германии Олафу Шольцу. Причиной стало заявление Шольца о том, что Запад не примет условия РФ. Традиционно, как водится у россиян, Журавлев сразу выложил как аргумент ядерное оружие.

"Он о чем заявляет: мы не можем принять правила, которые диктует нам Российская Федерация. Ты кто есть, ублюдок? А мы можем ваши правила принять, да? Не, не угадал, не угадал. Если ты не можешь принять эти правила, то мы тебя заставим их принять. Вот об этом речь идет, и надо Шольцу знать точно, что ребята, если вы нас заставите реально применять ядерное оружие, то реально у нас другого выхода не будет", — заявил он.

Ранее мы рассказывали, что кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян на одном из российских ток-шоу заявила, что Украина "насиловала" Донбасс все годы своей независимости, и призвала "отпустить" его в Россию.