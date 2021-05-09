Десятки ракет, тысячи винтовок. Американцы задержали судно с тоннами российского оружия (фото, видео)

Фото: twitter.com/US5thFleet
Военные США задержали судно без опознавательных знаков, на котором обнаружили российское и китайское оружие. Инцидент произошел в Аравийском море. В целом американцы изъяли:
- десятки российских противотанковых управляемых ракет;
- тысячи китайских штурмовых винтовок;
- сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов;
- оптические прицелы.
Об этом сообщил пятый флот ВМС США в Twitter. Американские военные также опубликовали фото найденного оружия и видео с задержанного судна.
Фото: twitter.com/US5thFleet
О возможных "владельцах" тонн оружия и его потенциальном применении американские военные не сообщили.
Напомним, недавно США пригрозили союзникам санкциями за покупку оружия у России. В Госдепе особо отметили Турцию, которая ведет переговоры с Россией о второй покупке системы противовоздушной обороны С-400.
При этом сама Россия по итогам года попала в ТОП-5 мировых лидеров по военным расходам.
Новости на эту же тему: