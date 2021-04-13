Дети в восторге! В Испании одна из школ проводит уроки на пляже (фото)

Как рассказывают ученики, теперь они могут больше времени проводить на свежем воздухе, а некоторые даже чувствуют себя расслабленными

В Испании после года дистанционного обучения из-за пандемии COVID-19 одна школа в испанском регионе Мурси начала совмещать приятное с полезным – проводить уроки на пляже Лос-Ньетос.

Об этом пишет Reuters.

Руководство школы обустроило настоящие классы на открытом воздухе – парты и портативную доску поставили прямо на песке возле воды.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

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Занятия по 20 минут на пляже проводят для детей до 12 лет.

"Это безопасно, детям очень нравится. Они не забывают то, что узнают здесь", – сказал учитель английского языка Хуан Франсиско Мартинес.

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Такое обучение – часть проекта FreshAir, задача которого улучшить во время пандемии качество воздуха в пространствах, где есть дети.

Тем временем в Украине в одном из волынских сел дети учатся в помещении бывшего ресторана, теснятся в маленьких классах, а на физкультуру, в столовую или библиотеку бегают в детский сад.