Дипломаты РФ эвакуируются из Украины – СМИ

Сотрудники российской дипмиссии покидают Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.
В МИД РФ пока официально не подтвердили эту информацию.
По данным источника, в Украине якобы возникли сложности с записью на прием в посольство России.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство",— рассказал он.
Несмотря на это посольства продолжают свою работу.
Ситуация с дипломатами
- 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве преждевременным.
- 18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты.
- Израиль начал эвакуацию дипломатов из Украины из-за российской угрозы.
- Кроме того, власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан покинуть Украину.