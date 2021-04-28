Дипломаты снова на выход? МИД Болгарии вызвал посла России

Причину вызова не уточнили, но Генпрокуратура страны сегодня заявила о возможной причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах

Министерство иностранных дел Болгарии, которая заподозрила Россию во взрывах на своих военных складах, вызвало на встречу в четверг, 29 апреля, посла России в стране Элеонору Митрофанову.

Об этом сообщили в МИД, передает Болгарское национальное радио.

В то же время причину вызова в болгарском внешнеполитическом ведомстве не назвали, там только уточнили, что предоставят информацию о беседе уже после нее.

Тем временем ранее сегодня генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что российские спецслужбы могут быть причастны к четырем взрывам, которые произошли на военных складах в Болгарии в последние десять лет, в связи с чем уже начато расследование.

Реклама

В Болгарии предполагают, что целью россиян было оружие компании EMCO, принадлежащей бизнесмену Емельяну Гебреву, которое он собирался продать Украине и Грузии.

Также расследуется пожар, который случился 31 мая 2015 года в бывшем Институте спецтехники, в результате которого были уничтожены вещественные доказательства по делу о взрывах в Иганово.

Напомним, на прошлой неделе власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. На этих складах также хранилось оружие и боеприпасы Емельяна Гебрева, которого в 2015 году дважды пытались отравить боевым ядом "Новичок".