Для России они больше не террористы? Талибы ответили на слова хозяина Кремля

Талибы довольны настроем Путина. Коллаж "Сегодня"

Террористическая группировка "Талибан" сближается с Россией. Сначала ее представители посетили Москву, а потом президент РФ Владимир Путин заявил, что готов вычеркнуть ее из списка террористов. Талибы приветствовали такое заявление Кремля.

Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи в Twitter заявил, что Афганистан готов сближаться не только с РФ, но и с другими странами.

Реклама

"Министерство иностранных дел Исламского эмирата Афганистан приветствует высказывания президента России Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка (террористических организаций). Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Мы стремимся к позитивным отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности", – заявил Балхи.

Что говорил Путин

На днях Путин сказал, что Россия приближается к принятию решения об исключении "Талибана" из списка террористических организаций, но отметил, что это сделать в первую очередь должен Совет Безопасности ООН. Но зависеть это будет от того, будет ли позитивно развиваться ситуация в Афганистане.

"Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении (исключения из списка террористов. – Ред.). Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", – добавил Путин.

Реклама

Отношения России с "Талибаном"

Во время второй чеченской войны осенью 1999 года руководство Талибана якобы поддержало чеченцев миллионами долларов и военной техникой. В январе 2000 года представитель "Талибана" в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова, а уже в феврале талибы призвали мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России.

В 2000 году в России даже обсуждали вариант с нанесением ударов по талибам, однако этому помешала, вероятно, военная кампания США с 2001 года. А в 2003 году "Талибан" признан террористической организацией Советом Безопасности ООН и Верховным судом России.

В 2017-м американцы заявляли, что Россия якобы поддерживала "Талибан" и вооружала боевиков. Хотя в МИД РФ все опровергли и говорили, что Россия контактирует с талибами только в двух случаях — причинение вреда ее гражданам или гражданам стран-союзников.

Как мы писали ранее, журналист Дмитрий Гордон не исключил, что талибы могут пойти на Россию. По его словам, сейчас "Талибан" немного переформатируется, перегруппируется и пойдет в бывшие союзные республики – у россиян могут возникнуть проблемы.

Тем временем сами талибы своими действиями еще далеки от исключения из списка террористов, Недавно боевики обезглавили волейболистку и опубликовали фото в соцсетях.