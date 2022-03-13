Дуда предсказал реакцию НАТО, если Путин ударит химическим оружием в Украине

Анджей Дуда, Владимир Путин / Фото: Reuters, kremlin.ru, Коллаж: Сегодня

Президент Польши Анджей Дуда не исключает, что президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения. Об этом сообщает The Guardian.

Он считает, что Россия может применить химическое оружие, поскольку Владимир Путин находится в "очень сложной ситуации".

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"На самом деле политически он уже проиграл свою войну, а внутренне он ее не выигрывает", — добавил он.

Дуда отметил, что если Путин применит оружие массового уничтожения, это изменит правила игры.

"Наверняка НАТО придется сесть за этот стол и действительно серьезно подумать о том, что делать, потому что тогда это становится опасным не только для Европы или нашего региона, но и для всего мира", — сказал президент Польши.

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