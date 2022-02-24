Две страны ввели режим ЧП из-за войны в Украине

Время ограничения пока не известно / Фото: Коллаж: Сегодня
Из-за ситуации в Украине президент Литвы Гитанас Науседа ввел в стране режим чрезвычайного положения, сообщает BNS.lt.
По его словам, это решение будет утверждено депутатами Сейма на внеочередной сессии.
"Сегодня я подписал указ о введении чрезвычайного положения, который будет утвержден Сеймом Литовской Республики на внеочередной сессии. Оценив обстоятельства, мы должны принять законные меры по укреплению нашей внешней безопасности", – сказал он.
Литовский лидер добавил, что Вильнюс также подаст заявку на активацию четвертой статьи договора НАТО.
Кроме того, в Молдове высший совет безопасности решил ввести чрезвычайное положение. Правительство обратится с такой просьбой к парламенту.
"Сегодня утром Россия начала нападение на Украину, нарушив международные нормы. Международное сообщество единогласно осуждает эти военные действия. В этой связи я созвала Высший совет безопасности. Мы решили, что правительство будет просить парламент объявить чрезвычайное положение", — заявила президент Молдовы Майя Санду.