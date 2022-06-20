Дворцы, яхты и виноградники: найдены "золотые запасы" президента России

The Guardian пишет, что дворцы, яхты и виноградники были предоставлены Владимиру Путину друзьями и олигархами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские электронные письма показывают вероятную "сеть", содержащую активы на 4,5 миллиарда долларов, связанные с международным преступником и по совместительству президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Guardian.

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Деньги диктатора?

Издание пишет, что дворцы, яхты и виноградники, которые, как сообщается, были предоставлены Владимиру Путину друзьями и олигархами, теперь могут быть связаны с неформальной "сетью", владеющей активами на сумму более 4,5 млрд долларов (3,7 млрд фунтов стерлингов).

"Цифровой документальный след, по-видимому, предполагает, что ряд домов для отдыха и других активов, которые, как сообщается, использовались российским президентом, которые, согласно имеющимся записям, принадлежат или принадлежали отдельным лицам, компаниям и благотворительным организациям, связаны через общее доменное имя электронной почты LLCInvest.ru", – говорится в сообщении.

Так, снимок просочившейся переписки по электронной почте за сентябрь прошлого года предполагает, что директора и администраторы, связанные с некоторыми отдельными организациями, которые владеют и управляют этими активами, обсуждали повседневные деловые проблемы, "как если бы они были частью единой организации".

Фото – Reuters.

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При этом эксперт по борьбе с коррупцией в России, пожелавший остаться неназванным, сказал, что выводы вызывают вопросы относительно того, существовал ли уровень "общего управления".

"ООО "Инвест" больше всего похоже на кооператив или ассоциацию, в которой его члены могут обмениваться благами и имуществом", – предположил он.

Так, после годичного расследования Проект по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и сайт Meduza выявили 86 компаний и некоммерческих организаций, представители которых используют общее доменное имя LLCInvest, часто наряду с корпоративными. При этом заявления о тайном президентском состоянии отвергаются, а цепочка владения, ведущая к президенту России, не установлена. Представитель Кремля заявил, что Путин "никак не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями".

По данным OCCRP и Meduza, активы, связанные с организациями или корпоративными структурами вокруг них, в которых, по-видимому, использовался электронный домен LLCInvest.ru, включают:

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дворец стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов. В корпоративных записях, хранящихся в базе данных Spark в России, по состоянию на июнь указано, что имущество принадлежит фирме "Комплекс", материнской компанией которой является "Бином". У директора компании "Бином" до июля прошлого года, по-видимому, был зарегистрирован электронный домен LLCInvest.ru. Адрес LLCinvest.ru по-прежнему указан в Spark в качестве контактного лица;

акры виноградников вокруг Геленджикского дворца. Виноградники вокруг дворца принадлежат некоммерческой организации, основанной двумя соратниками Путина – Геннадием Тимченко и Владимиром Колбиным, – которые также находятся под санкциями Запада. У Колбина и других лиц, связанных с виноградниками, есть учетные записи электронной почты LLCInvest.ru;

горнолыжный курорт "Игора" в Ленинградской области. Согласно земельным документам, он принадлежит компании "Озон", в которой находится друг Путина, председатель и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук, находящийся под западным контролем. Аккаунт электронной почты LLCInvest.ru является контактным лицом в записях Spark материнской компании Ozon, Relax. При этом Ozon не связан с одноименным гигантом электронной коммерции, зарегистрированным на Nasdaq;

вилла к северу от Санкт-Петербурга. Вилла Селлгрен принадлежала Олегу Руднову, другу детства Путина, и унаследована его сыном Сергеем Рудновым через компанию North. Судя по записям Spark, Руднов использует адреса электронной почты LLCInvest.ru;

деревянное здание к северу от Санкт-Петербурга, известное как "Рыбацкая изба". Электронные письма, просочившиеся из строительной фирмы, предполагают, что три разные компании, использующие доменное имя, владели разными участками земли вокруг комплекса, а четвертая организация LLCInvest – некоммерческая организация "Возрождение морских традиций" – руководила строительством. Тот же самый фонд, недавно подвергшийся западным санкциям, владеет двумя яхтами, Shellest и Nega, которые, по утверждению Минфина США, связаны с Путиным.

Где активы

Как пишет издание, активы компаний LLCInvest на сумму 4,5 миллиарда долларов включают в себя крупные депозиты наличными. Два некоммерческих фонда, соучредителями которых являются Тимченко и Колбин, которые, согласно корпоративным записям Spark, используют это доменное имя, имеют в своем распоряжении значительные средства.

На конец 2020 года на депозитном счете "Развития аграрных инициатив" было 17 млрд рублей (248 млн фунтов стерлингов), в то время как у "Развития эффективного инвестиционного рынка" было более 20 млрд рублей (292 млн фунтов стерлингов) на долгосрочных депозитах и ​​почти 5 млрд рублей (73 млн фунтов стерлингов) в краткосрочных депозитах на конец 2020 года, по данным общедоступной отчетности.

При этом LLCinvest – это не стандартный общедоступный провайдер электронной почты, такой как Yahoo, а домен на сервере, принадлежащем Москомсвязи, телекоммуникационной компании, имеющей тесные связи с Банком "Россия".

Так, обнаружение общего домена электронной почты было сделано путем анализа просочившихся метаданных с серверов Москомсвязи, которые, по-видимому, показывают имена отправителей и получателей электронных писем LLCinvest.ru, тему и время переписки. Это было перепроверено с записями из открытых источников и отдельной утечкой содержимого некоторых полных сообщений.

"Москомсвязь и все лица, кроме одного, которые, по-видимому, использовали адреса электронной почты LLCInvest.ru, не ответили на запросы о комментариях. Неясно ни назначение общей службы электронной почты, ни мотивация очевидного сотрудничества по кадровым и логистическим вопросам", – отмечает издание.

Также нет никаких предположений, что все пользователи ООО "Инвест.ру" причастны к управлению активами, которые были связаны в отчетах с Владимиром Путиным. Только один человек, который использует учетную запись электронной почты LLCinvest.ru в качестве директора нескольких компаний, говорил по телефону, когда ему звонили. Он заявил о незнании характера своей работы.

Ранее политолог Павел Лузин заявил, что Владимир Путин не контролирует Россию полностью. Также экстрасенс и таролог Макс Гордеев назвал решающую дату для президента РФ и объяснил, почему судьба его не отпускает.