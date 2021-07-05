Джефф Безос ушел с поста гендиректора Amazon

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Американский предприниматель Джефф Безос официально ушел с поста генерального директора Amazon.

Об этом сообщает The Verge.

Безос пришел на должность 27 лет назад, 5 июля 1994 года.

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Вероятно, Безос останется председателем правления и будет уделять больше времени другим проектам, в частности, и Blue Origin.

В материалах для инвесторов говорится, что новым гендиректором компании стал Энди Джесси, ранее возглавлявший подразделение Amazon Web Services.

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