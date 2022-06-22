Джонсон напомнил миру Who is Путин и вынес приговор политике уступок

Что ответит военный преступник Путин, уже никому неинтересно / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Один из главных союзников Украины – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – в очередной раз указал мировому сообществу на то, что президент России Владимир Путин является военным преступником, от которого не стоит ожидать чего-то позитивного. Также он высказался за мир исключительно на условиях Украины.

Об этом лидер Великобритании написал в колонке для британского издания The Sunday Times.

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Цитаты

"Представьте на мгновение, что мечтам Владимира Путина о славе суждено было сбыться. Предположим, он мог оставить все территории Украины, которые сейчас контролируются российскими войсками. Что, если бы никто и пальцем не пошевелил, когда он аннексировал эту завоеванную территорию и ее напуганный народ в великую Россию. Принесет ли это мир? Стал бы мир безопаснее? Вы бы были в большей безопасности?

В наших сердцах мы знаем ответ. Такая пародия была бы величайшей победой агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. Мы знаем, что Путин не остановился бы на расчленении Украины. Только на прошлой неделе он сравнил себя с Петром Великим и присвоил России вечное право "вернуть" любую территорию, когда-либо населенную "славянами", доктрина, которая позволила бы завоевать обширные просторы Европы, включая союзников по НАТО. Мы не должны позволять никому поверить, что уступки Путину приведут к чему-либо другому, кроме катастрофы", – написал Борис Джонсон.

Он также напомнил, что лидер России поставил себе за цель захватить Украину.

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"Великий имперский замысел Путина по тотальному завоеванию Украины потерпел крах. Увы, неудачи Путина не означают, что у него хватит мудрости отступить. В своей изоляции он все еще может думать, что полное завоевание возможно. Боюсь, нам нужно готовиться к долгой войне, поскольку Путин прибегает к кампании на истощение, пытаясь перемолоть Украину с помощью чистой жестокости. Великобритания и наши друзья должны ответить, обеспечив Украине стратегическую выносливость, чтобы выжить и в конечном итоге одержать победу.

Время является жизненно важным фактором. Все будет зависеть от того, сможет ли Украина укрепить свою способность защищать свою территорию быстрее, чем Россия сможет возобновить свою способность к нападению. Наша задача — дать поддержку Украине", – считает Джонсон.

Поддержка Украины

Джонсон сравнил Путина с крокодилом и призвал срочно дать Украине новое оружие.

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