Джонсон предупредил о внезапном нападении Путина на Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Борис Джонсон привел "мрачные" данные британской разведки о планах России вторгнуться на территорию Украины. Об этом сообщает издание BBC.

"Разведка указывает на то, что на границах Украины находятся 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все", – сказал он.

Он отметил, что Кремлю надо дать понять, что это будет для них катастрофическим шагом.

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По информации издания, 24 января Джонсон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Политики обсуждали стратегию против российской агрессии.

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину. Ситуация усугубляется тем, что такая военная активность выходит за рамки обычных учений и предполагает возможную подготовку РФ к масштабному вторжению в нашу страну.

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Многие эксперты прогнозирует, что ухудшение ситуации может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. Примечательно, но в этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 февраля министр обороны Украины заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.