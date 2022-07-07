Джонсон таки уйдет в отставку, но не с поста премьера

Борис Джонсон покидает пост. Фото: Times of Malta

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон подаст в отставку с поста лидера консерваторов. В ближайшее время премьер сделает официальное заявление.

Об этом сообщает BBC.

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Как стало известно, Джонсон сегодня подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.

Издание Sky News уточняет, что Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера, пока не изберут нового лидера партии. Выборы могут пройти в октябре.

Чего ждать Украине, если Джонсон все же "уйдет"

По словам политолога, если Джонсон все же уйдет в отставку, хотя об этом рано говорить в ближайшие полгода-год, помощь Великобритании может слегка замедлиться, однако глобальных изменений в худшую сторону в отношениях с Украиной не произойдет.

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"Джонсон – большой друг Украины, это факт. Но подход в поддержке нашей страны обусловлен не только личностью самого Джонсона. Это целенаправленная политика Великобритании. Даже если его пост займет новый премьер, для нас это в целом принципиально ничего не изменит. Да, новый глава правительства, возможно, начнет чуть меньше уделять внимание Украине, пока будет нарабатывать себе авторитет в глазах своих граждан, однако Украина все же очень важна для Великобритании в ее долгоиграющем плане возвращения своего мирового могущества и лидерских позиций в Европе", – подытожил Петренко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок и дроны-камикадзе.

Также мы информировали, что невероятная помощь, которую оказывает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон воюющей Украине, оценена высоким статусом почетного гражданина Одессы.