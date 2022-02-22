Джонсон: Вторжение в Украину началось

Борис Джонсон предупреждал Зеленского, что вторжение будет в ближайшие часы или дни / Фото: Коллаж: Сегодня

План вторжения России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Reuters.

Отметим, что 21 февраля Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал независимость сепаратистских образований "ЛДНР". Он провел телефонный разговор с президентом Украины и предупредил Владимира Зеленского о риске вторжения России в ближайшие часы или дни. Он заявил, что независимо от действий президента Путина Великобритания будет твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Подчеркивая его серьезную обеспокоенность относительно последних событий в регионе, премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что полагает, что вторжение является реальной возможностью в ближайшие часы и дни", – заявили на Даунинг-стрит после телефонного звонка между двумя лидерами.

В то же время глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид в в интервью телеканалу Sky News заявил, что расценивает передвижение тяжелой бронетехники вблизи Донбасса как "начало вторжения России" в Украину.

"Из того, что мы видели в последние часы, становится ясно, что президент России Владимир Путин принял решение наступать на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы всегда говорили, что это полностью неприемлемо. Мы видели, что он признал сепаратистские регионы на востоке Украины. К тому же есть сообщения, что он отправил войска и танки. Я думаю, что из этого можно заключить, что вторжение в Украину уже началось", – сказал он.

Он отметил, что российский лидер приказал разместить войска в двух отколовшихся регионах на востоке Украины после признания их независимости в понедельник, что ускорило кризис, который, как опасается Запад, может привести к большой войне.

В то же время, издание Reuters сообщает, что была замечены танки и другая военная техника, передвигавшаяся по подконтрольному боевикам Донецку после того, как Путин официально признал сепаратистские регионы и приказал разместить российские силы для "поддержания мира".

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В связи с этим Великобритания пригрозила перекрыть российским компаниям доступ к долларам США и британским фунтам, заблокировав им возможность привлекать капитал в Лондоне и разоблачить то, что Джонсон называет "русской куклой" собственности и владения компаниями.

Великобритания пока не уточнила, кто попадет под санкции, но пообещала, что российским олигархам негде будет спрятаться. Джонсон заявил, что в число целей могут входить российские банки.

Признание Россией "ЛДНР"