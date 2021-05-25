"Его просто убьют там". Мы узнали у матери Протасевича, что ждет ее сына

К арестованному в Минске активисту не пускают адвоката – его мать уверена, что ее сына пытали. У мужчины опухло лицо и не хватает зубов

Роман Протасевич. Фото: коллаж "Сегодня"

Родители арестованного в Минске 26-летнего белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича переживают, что их сын может погибнуть в застенках СИЗО, в котором его содержат.

Об этом телеканалу "Украина 24" заявила мать мужчины Наталья Протасевич.

"К сожалению, адвокат сегодня пыталась попасть к Роману. Но был отказ в его посещении. поэтому пока, к сожалению, информации новой нет. К нему не допускают", – сказала женщина.

По ее словам, тюремщики никак не аргументируют отказ в посещении заключенного.

Читайте также: "Гордимся, что у нас такой сын". Родители Протасевича назвали его героем

"Вплоть даже до смешного доходит. Могут сказать: нет кабинета. Поэтому у нас нечему удивляться здесь. просто не допустили. был отказ. Его просто убьют там, его убьют", – боится Наталья Протасевич.

После видео, опубликованного белорусским МВД, мать активиста однозначно уверена, что ее сына пытали.

"Лицо побито и очень сильно замаскировано просто большим слоем грима. Нос перебит, или разбит, или просто били по носу. Мне трудно сказать, но то, что у него искривлена перегородка... Это не его нос", – уверена она.

Также Наталья Протасевич отметила, что у Романа отекла левая сторона лица, а также ей показалось, что у него выбиты некоторые зубы с левой стороны челюсти.

Она считает арест Романа Протасевича личной местью самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Ярлык "террорист", который привесил Лукашенко на моего сына – это просто месть какая-то. Месть человека за то, что Telegram-канал "НЕХТА" (сын был редактором этого Telegram-канала), что они правдиво освещали события в Беларуси", – говорит женщина.

Ранее отец Романа Протасевича также заявил, что силовики пытались скрыть следы пыток над его сыном, а видео с его "признанием" в организации массовых беспорядков назвал постановочным.

Видео: Сегодня

Напомним, что сегодня провластные СМИ также опубликовали видео, на котором девушка Романа София Сапега признается в причастности к Telegram-каналу, где публиковали личные данные силовиков.