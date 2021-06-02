Экологи Германии в третий раз пытаются помешать России достроить "Северный поток – 2"

Реализация проекта увеличит выброс углекислого газа в атмосферу на 100 млн тонн в год, а при добыче, переработке и транспортировке газа выбрасывается метан

Строительство "Северного потока - 2" / Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Немецкая природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) требует остановить прокладку российского газопровода "Северный поток – 2", поскольку его влияние на окружающую среду так и осталось неизученным.

Об этом экоактивисты сообщили на своем сайте 2 июня.

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В этот же день DUH обратилась в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии с просьбой отозвать выданное в апреле разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода до тех пор, пока не будут проведены необходимые исследования.

Директор организации Саша Мюллер-Кроннер отметила, что речь идет о чрезвычайно опасных для природы выбросах метана при добыче, переработке и транспортировке газа. А после реализации проекта количество выбросов углекислого газа в атмосферу увеличится на 100 млн тонн в год.

"Федеральное морское и гидрографическое агентство не должно закрывать глаза на вредное воздействие трубопровода на климат и должно немедленно отозвать свое разрешение. Мы будет добиваться этого всеми доступными нам законными средствами", – заявила Мюллер-Кроннер.

Согласно проекту, в экономической зоне Германии в Балтийском море планируется проложить 16,5 км трубопровода. Из них на сегодня готовы только 2 км.

Это уже третья попытка Deutsche Umwelthilfe помешать завершению строительства "Северного потока – 2". Две предыдущие, предпринятые в июле 2020 года и в апреле 2021-го, потерпели поражение.

Напомним, что в мае немецкий "Союз охраны природы и биоразнообразия" добился приостановки строительства газопровода до конца месяца.