Экономическая ядерная бомба – чем грозит режиму Лукашенко отключение от SWIFT

Беларусь могут отключить от SWIFT

Слухи о том, что Беларусь могут отключить от SWIFT, вспыхнули с новой силой – особенно, после принудительной посадки самолета Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича. "Сегодня" разобрались, чем это обернется для режима Лукашенко.

Что происходит?

Европейский парламент принял новую резолюцию по Беларуси, которая предполагает введение новых ограничений. В частности, речь идет о:

введении против Минска новых санкций;

временном отключении страны от платежной системы SWIFT.

Что вообще такое SWIFT?

Это единый международный стандарт, система, в которой банки обмениваются информацией о платежах. Ее используют тысячи финансовых организаций по всему миру – около 10 тыс. банков. Ежегодно SWIFT обеспечивает передачу порядка 1,8 млрд сообщений.

Еще раз, это не платежная система, а удобный, дешевый и безопасный интерфейс информационного сопровождения межбанковских платежей. Он работает следующим образом: если банку нужно отправить платеж или подтверждение сделки другому банку, он подготавливает такое сообщение, шифрует его с помощью специальной системы, созданной SWIFT, а после отправляет через терминал своему контрагенту.

Беларусь могут отключить от SWIFT. Фото: SWIFT/Event Images

Могут ли отключить от SWIFT?

Да, прецеденты уже были. Первый случай отключения от SWIFT в качестве санкционной меры произошел в 2012 году. Тогда банковский комитет США пригрозил санкциями против организации, если та не отключит банки Ирана, которые обслуживали ядерную программу. Доступ вернули только спустя четыре года.

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После оккупации Крыма западные страны призывали SWIFT отключить РФ, однако до дела тогда так и не дошло. Зато в 2017 году лишились возможности использовать систему российские РНКБ и Темпбанк – все из-за американских санкций.

Беларусь могут отключить от SWIFT / Фото: Unsplash

Чем отключение грозит Беларуси?

Точно определить последствия очень трудно – все зависит о того, как именно будет сформулирован запрет. Если под санкции попадут все белорусские банки, то страна фактически окажется в финансовой изоляции. Такого в истории пока не было.

Ограничения также могут затронуть только часть финансовых организаций. Тогда последствия для страны будут не настолько плачевными. Однако все равно подобные санкции существенно усугубят проблемы белорусской экономики, которая и так переживает не лучшие времена.

Вот возможные последствия отключения Беларуси от платежной системы:

перечислить деньги в страну будет практически невозможно, только обходными путями – наличными или переводами на частные счета в банках ОАЭ, Турции, Ирака, Тайваня;

очередной виток девальвации национальной валюты;

граждане РБ не смогут рассчитываться за границей картами Mastercard и VISA;

проблемы с международными перечислениями – платежи будут идти дольше (и они будут дороже), это коснется бизнеса, а именно импортеров и экспортеров;

в результате сроки поставок будут срываться, сузится ассортимент импортируемых товаров, даже возможен дефицит;

прекращение долларовых платежей.