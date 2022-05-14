Экс-депутат Госдумы РФ назвал главное условие для свержения Путина

Геннадий Гудков рассказал, при каких условиях Владимир Путин может потерять власть в России / Фото: Коллаж: Сегодня

В России отстранение от власти президента Владимира Путина может случиться в результате военного поражения в Украине.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы России, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Україна 24".

Реклама

На вопрос, как провести "депутинизацию" России, Гудков ответил:

"Путина нельзя оставлять у власти. Каким способом? Военные поражения. Путин – Акелла, который промахнулся. Путин – уже не мачо, а хромая на все лапы утка и так далее. Вот тогда элиты задумаются над тем, чтобы его убрать и отстранить, и тогда будет конец путинизма".

Экс-депутат Госдумы добавил, что в РФ помимо "депутинизации" придется провести "деидиотизацию", поскольку, по его словам, "Путину удалось запустить конвейер по оболваниванию людей, превращению их в конченых идиотов, поддерживающих самые отвратительные дела на планете".

Реклама

Переворот в Кремле уже начался?

Начальник военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что в России уже начался переворот, в результате которого серьезно больной хозяин Кремля Владимир Путин лишится своей власти.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", – считает глава украинской разведки.

В свою очередь, российский журналист Майкл Наки прокомментировал слухи о том, что в России могут найти некоего молодого полковника ФСБ, который заменит Путина.