Экс-президент Литвы объяснила, на чем держится власть Путина и почему его не свергнут

Президент России Владимир Путин (слева) и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте (справа). / Фото: liga.net, Коллаж: Сегодня

Власть президента Российской Федерации Владимира Путина держится вовсе не на поддержке людей.

Об этом заявила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

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"Иная цивилизация"

На вопрос, что Запад должен делать, чтобы свергнуть правительство Путина, Грибаускайте ответила, что ее возмущает такой вопрос:

"Это выражение западной наивности. Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. Его власть (Путина – ред.) держится не на поддержке людей, а на "силовиках" и других финансовых структурах. Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования люди из страха не выйдут на улицы его свергать".

По ее словам, не нужно питать иллюзии, будто Запад может как-то "пропихнуть" информацию через этот барьер в РФ.

"Мы мыслим на западный манер, а они – на восточный. Это совершенно иная цивилизация. Питать иллюзии, будто мы можем как-то воздействовать, а люди на улицах свергнут Путина, – этого в истории никогда не было и не будет", – сказала экс-президент.

Она также отметила, что санкции только объединяют людей против Запада:

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"Наши санкции не заставят их передумать... Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями".

Напомним, страны Балтии заявили, что на предстоящем саммите НАТО в Мадриде постараются одобрить Стратегическую концепцию НАТО и "значительно укрепить долгосрочный потенциал" сдерживания и обороны НАТО, а также восточный фланг альянса.

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