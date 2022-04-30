Ельченко рассказал, кому из прислуживающих Путину может грозить опасность

Прислуживающим президенту РФ грозить опасность / Коллаж "Сегодня"

Совсем недавно свершилась ряд странных смертей среди чиновников Российской Федерации. По официальной версии – это были самоубийства, хотя неофициально все основания полагать, что таким образом Кремль подчищает за собой хвосты.

Об этом бывший Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал во время эфира "Украина вместе" с Никитой Михалевым на Youtube-канале "Украина 24".

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"Я могу только представить себе, что на определенном этапе, возможно, мы узнаем аналогичные случаи с некоторыми российскими послами. Я не думаю, что все они, все 150 послов России в мире, думают совершенно так, как думает Путин. Они все же находятся подальше от Москвы, они живут в другом цивилизационном измерении", – говорит Владимир Ельченко.

Эти послы, по мнению Ельченко, в отличие от своих коллег в Москве имеют возможность получать информацию из большого количества иностранных источников. И, будучи людьми разумными, они определенно способны сделать противоположные российской пропаганде выводы.

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"Я не хочу никому пожелать смерти, но думаю, что мы еще узнаем некоторые случаи. Ну, например, кто-то уйдет в отставку, кто-то откажется возвращаться в Москву и так далее", – утверждает бывший посол Украины в США.

Также Владимир Ельченко провел параллель между недавними событиями со схожими случаями в 1991 году, после ГКЧП.

"Был ряд смертей, когда выбрасывались из окон. Прежде всего, это касалось тех людей, которые имели доступ к финансовым потокам. Вот сейчас мы можем ожидать чего-то подобного или аналогичного. Например, Министерство финансов Российской Федерации или Счетной палаты, а также то же самое ФСБ. Это все еще будет" , – добавил бывший Посол Украины в США.

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Ельченко не исключает, что что-то подобное уже происходит прямо сейчас, просто у нас нет доступа ко всей информации. В конце концов мы узнали о смерти только тех людей, которые находились за пределами России.

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