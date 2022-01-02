ЕС готовит новый "удар" по Лукашенко

Европейский Союз начал вводить санкции против минского режима в 2020 году в ответ на фальсификацию президентских выборов / Фото: Коллаж: Сегодня
Евросоюз в этом году должен согласовать очередной, шестой пакет санкций против белорусского режима. Об этом сообщает Польское радио.
По информации издания, в черный список в Европе планируется внести несколько сотен человек. Им будет запрещен въезд в ЕС, а также будут заблокированы их активы.
В настоящее время это более 170 человек и несколько десятков компаний. Также под ограничения попадают семь отраслей белорусской экономики. Данная информация пока что неофициальная.
"Следующий, шестой раунд, нужен, потому что гибридная война обостряется", – прокомментировал недавно министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Он рассказал об эксплуатации мигрантов, которых белорусский режим привлекает из Африки и Ближнего Востока, и вытеснении их через границы с Польшей, Литвой и Латвией.
В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что нельзя забывать о происходящем в Беларуси. "Масштабные репрессии против граждан и нарушения прав человека продолжаются", – добавил он.
Санкции против Беларуси
- 20 декабря 2021 года Швейцария ввела новые санкции в отношении Минска. Под штрафные меры попали 17 физических лиц и 9 организаций, имеющих отношение к провозу мигрантов через Беларусь.
- 2 декабря западные страны ввели санкции против режима Александра Лукашенко как ответ на притеснения прав граждан и на искусственно устроенный миграционный кризис. Европейский Союз своими санкциями поддержали США, Великобритания и Канада.
- Через пару дней Минск ответил – правительство Беларуси запретило ввоз на территорию страны ряда товаров из государств, которые ранее ввели свои санкции.
- В то же время Лукашенко заявил, что если введенные санкции против Беларуси приведут к чрезвычайному положению в стране, то транзит российского газа в Европу будет остановлен.
- Украина рассматривает варианты введения новых санкций против режима в Беларуси на фоне фактического признания самопровозглашенным президентом этой страны оккупированного Крыма полноценным субъектом РФ. И предупреждает торговых партеров Минска, чтобы, не дожидаясь запретов, они пересмотрели свои отношения с этой страной.
Коррупционер года
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по итогам 2021-го назвал человеком года самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.