ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина

Европа синхронно ударила по деньгам Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попали под европейские санкции. Ограничения одновременно ввели Евросоюз и Великобритания.

Об этом сообщили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции.

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Отныне счета Путина и Лаврова – заморожены.

"Это окончательный результат обсуждения", — уточнил Баррель.

В Великобритании также объяснили, что это не новый пакет санкций, а дополнения к старому.

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К слову, на очереди США. В CNN сообщили, что там тоже готовят персональные санкции против Путина.

Под санкции Европы также попали 26 человек, которые являются членами правительства и Госдумы РФ. Напомним, что ранее ограничения были введены против российских депутатов, которые поддержали вторжение России в Украину.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе был компромисс по санкциями против Путина, но до сих пор остаются разногласия насчет запрета виз для россиян.

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Кроме того единого мнения нет и по поводу запрета России на SWIFT. Некоторые европейские страны против, но в МИД Украины сообщили, что им удалось уговорить поддержать этот шаг в том числе и Италию.

А вчера США заверили официальный Киев в том, что страны "Большой семерки" готовы ввести сокрушительные санкции против режима в Российской Федерации.