В ЕС требуют отменить безвиз для Украины – СМИ

В ЕС хотят отменить безвиз для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько стран-членов Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Об этом пишет "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренний документ ЕС.

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Документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

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Как пишет СМИ, такое решение приняли из-за того, что упомянутые страны нарушают правила. В частности, люди пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Какие страны жалуются?

Об отмене безвиза для Украины заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии:

число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%;

Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.

Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии.

Бельгия жалуется на Молдову;

Чехия – на Грузию, Молдову и Украину.