ЕС попросили ввести санкции против России за признание "ЛДНР"

Зеленский предложил ввести санкции прямо сейчас. Фото: из открытых источников

Западный мир уже начал реагировать на желание российских чиновников признать независимость самопровозглашенных республик "ЛДНР". Эстония призвала Европейский Союз ввести жесткие санкции против России в случае такого шага, поскольку это является нарушением международного права и суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.

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"Если Россия примет решение о признании так называемых "Донецкой и Луганской народных республик", это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации", — говорится в сообщении.

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