ЕС продлил "крымские" санкции против России

Ограничительные меры против РФ впервые были введены из-за оккупации Крыма и Севастополя еще в 2014 году

Санкции против России за оккупацию Крыма продлены еще на год / Фото: AFP

Европейский Союз (ЕС) продлил санкции против России на год, до 23 июня 2022 года. Этот пакет ограничительных мер был впервые введен в 2014 году из-за оккупации Крыма и Севастополя, его действие продлевается ежегодно. Санкции касаются импорта из Крыма, инфраструктурных и финансовых инвестиций в Крыму, а также туризма.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Под ограничения также попадает экспорт из Европы в Крым отдельных видов продукции и технологий, которые могут использоваться в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетики, добычи нефти и газа, разведки и так далее.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права", - говорится в заявлении Совета ЕС.

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Напомним, всего сего ЕС с 2014 года применяет четыре вида санкций в отношении России:

"крымский пакет";

индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины;

"украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для них были применены за злоупотребление с государственными фондами;

экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода.

Также 29 апреля 2021 года Европарламент принял резолюцию. Она предусматривает, что если Россия начнет военное наступление на Украину, ЕС должен немедленно отключить РФ от платежной системы SWIFT, остановить импорт российской нефти и газа, а также заморозить все активы и запретить въезд приближенным к властям олигархам и их семьям.

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