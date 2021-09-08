ЕС согласовал продление персональных санкций против РФ: сроки

Евросоюз продлевает санкции против России. Фото: коллаж "Сегодня"
Европейский союз согласовал продление персональных санкций против России еще на шесть месяцев. Санкции были введены за подрыв территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяка в Twitter.
"Послы ЕС дали зеленый свет на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 44 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", – отметил Рикард Йозвяка.
Давление на Россию
Ранее Зеленский заявил на встрече с Меркель, что Украина и Германия должны сохранять давление на Российскую Федерацию.
"Наша позиция о необходимости проведения саммита "Нормандской четверки" неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на Российскую Федерацию должно сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров", – заявил президент.
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