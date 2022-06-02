ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, но вычеркнул один пункт

Санкции должны вступить в силу завтра / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители Европейского Союза утвердили шестой пакет санкций против России, однако по настоянию Венгрии из него исключен патриарх Кирилл. Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.

"Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России одобрен послами ЕС. Он должен появиться в официальном журнале ЕС завтра", – написал Йозвяк.

Что в себя включает шестой пакет

запрещен импорт российской нефти, перевозимой по морю;

суда, перевозящие нефть из РФ в третьи страны, нельзя будет страховать;

эмбарго на российскую нефть, доставляемую по трубопроводу;

Сбербанк, а также еще два российских банка и один белорусский отключат от SWIFT;

под новые санкции подпадут и представители силовых структур РФ, бизнесмены, представители СМИ.

ограничения наложат на десятки военнослужащих , в том числе и на лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче ;

, в том числе и на лиц, признанных ; с ограничениями столкнутся компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.

Детали будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 3 июня.

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Посредством санкций уже к концу 2022 года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу. Это значит, что российская военная машина не получит десятки миллиардов долларов на войну против Украины. Приняв решение о нефтяном эмбарго, ЕС не только усложнит финансирование Кремлем агрессии, но и укрепит свою энергетическую безопасность.

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