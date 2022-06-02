ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, но вычеркнул один пункт

Санкции должны вступить в силу завтра / Фото: Коллаж: Сегодня
Представители Европейского Союза утвердили шестой пакет санкций против России, однако по настоянию Венгрии из него исключен патриарх Кирилл. Об этом в Twitter написал журналист Рикард Йозвяк.
"Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России одобрен послами ЕС. Он должен появиться в официальном журнале ЕС завтра", – написал Йозвяк.
Что в себя включает шестой пакет
- запрещен импорт российской нефти, перевозимой по морю;
- суда, перевозящие нефть из РФ в третьи страны, нельзя будет страховать;
- эмбарго на российскую нефть, доставляемую по трубопроводу;
- Сбербанк, а также еще два российских банка и один белорусский отключат от SWIFT;
- под новые санкции подпадут и представители силовых структур РФ, бизнесмены, представители СМИ.
- ограничения наложат на десятки военнослужащих, в том числе и на лиц, признанных виновными в военных преступлениях в Буче;
- с ограничениями столкнутся компании, поставляющие оборудование, материалы и услуги для российских Вооруженных сил.
Детали будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 3 июня.
Посредством санкций уже к концу 2022 года Россия потеряет до 90% своего нефтяного экспорта в Европу. Это значит, что российская военная машина не получит десятки миллиардов долларов на войну против Украины. Приняв решение о нефтяном эмбарго, ЕС не только усложнит финансирование Кремлем агрессии, но и укрепит свою энергетическую безопасность.
Российские олигархи могут откупиться от санкций
- Западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины.
- Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.
- Также сообщалось, что олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.
- В начале марта шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Это владелец "Новатека" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойла" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.