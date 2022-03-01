"ЕС вместе с вами": Боррель обратился к белорусам на фоне вторжения РФ в Украину

Боррель записал видеообращение к белорусскому народу/Фото: Pixabay, REUTERS/Johanna Geron/Pool, колаж: "Сегодня"

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррельобратился к белорусам.

Обращение появилось на его странице в Twitter.

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"Обращение к беларускому народу: многие из вас пошли на огромный риск в борьбе за свободную и демократическую Беларусь. Теперь вы выступаете против войны России в Украине и решения Лукашенко поддержать Москву. Спасибо за вашу храбрость. ЕС вместе с вами", — написал Боррель .

Кулеба поговорил с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у США больше санкций и оружия для борьбы с русскими оккупантами. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал предоставить.

Государственный секретарь Блинкен заверил в нерушимой поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки. Глава МИД Украины подчеркнул, что наше государство стремится к миру. Однако пока на нас нападает Россия, нужно вводить больше санкций. Кроме того, Украине нужно оружие.

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"Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", — говорится в сообщении Кулебы.

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