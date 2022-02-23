Еще один союзник России по ОДКБ отказался признать "ЛДНР"

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Фото: коллаж "Сегодня"

В Армении, вслед за Казахстаном, заявили, что не планирует признавать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

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"Такого вопроса в повестке нет", – сказал он.

Унанян добавил, что Ереван желает, чтобы существующие между двумя, по его мнению, дружественными странами – Россией и Украиной – проблемы были решены путем дипломатического диалога и переговоров, на основе норм и принципов международного права, Устава ООН.

"Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации", – отметил Унанян.

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Отметим, Армения является союзником России в рамках миссии ОДКБ.

Путин признал "ЛДНР"