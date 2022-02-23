Еще один союзник России по ОДКБ отказался признать "ЛДНР"

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. Фото: коллаж "Сегодня"
В Армении, вслед за Казахстаном, заявили, что не планирует признавать так называемые республики "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"Такого вопроса в повестке нет", – сказал он.
Унанян добавил, что Ереван желает, чтобы существующие между двумя, по его мнению, дружественными странами – Россией и Украиной – проблемы были решены путем дипломатического диалога и переговоров, на основе норм и принципов международного права, Устава ООН.
"Надеемся, что будут предприняты необходимые шаги для снижения напряженности и мирной развязки ситуации", – отметил Унанян.
Отметим, Армения является союзником России в рамках миссии ОДКБ.
Путин признал "ЛДНР"
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.
- Кроме того, ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс.
- Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР" и выступил с новым обращением к нации.