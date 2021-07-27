Люксембург открыл въезд для украинцев: условия

Люксембург открывается для украинцев / коллаж "Сегодня"
Люксембург вслед за Португалией разрешил въезд для всех типов путешественников из Украины, согласно рекомендации Совета Европейского Союза. При въезде в страну ожидаемо потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. +1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", - написал глава МИД.
Кулеба также напомнил, что все условия въезда в другие страны для украинцев приведены на интерактивной карте МИД.
Так, для въезда в Люксембург перед посадкой в самолет необходимо предоставить один из следующих документов:
- сертификат о прививке от COVID-19 вакцинами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna;
- справку, подтверждающую, что человек уже переболел коронавирусом и выздоровел;
- отрицательный тест на COVID-19 в электронном или бумажном виде, сделанный не ранее чем за 72 часа до момента вылета самолета.
Напомним, с 27 июля гражданам Украины в соответствии с решением Совета Европы разрешен въезд в Испанию.
Мы также писали, что ЕС включил Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию европейских стран.
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