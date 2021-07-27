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Люксембург открыл въезд для украинцев: условия

27 июля, 23:38

Юлия Безпечная

Все условия въезда в другие страны для граждан Украины приведены на интерактивной карте МИД

Люксембург открывается для украинцев / коллаж "Сегодня"

Люксембург вслед за Португалией разрешил въезд для всех типов путешественников из Украины, согласно рекомендации Совета Европейского Союза. При въезде в страну ожидаемо потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Люксембург открывается для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. +1 страна ЕС, с которой восстанавливаем полноценное действие безвиза", - написал глава МИД.

Кулеба также напомнил, что все условия въезда в другие страны для украинцев приведены на интерактивной карте МИД.

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Так, для въезда в Люксембург перед посадкой в самолет необходимо предоставить один из следующих документов:

Напомним, с 27 июля гражданам Украины в соответствии с решением Совета Европы разрешен въезд в Испанию.

Мы также писали, что ЕС включил Украину в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию европейских стран.

Что еще происходило в Украине и мире 27 июля, смотрите в новостях "Сегодня":

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