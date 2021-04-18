Если Навальный умрет: США и Германия пригрозили Кремлю "последствиями"

А сторонники оппозиционера анонсировали первые после зимы митинги на центральных площадях городов РФ

Мировое сообщество обеспокоено состоянием здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального, который голодает в колонии.А в Штабе Навального уже анонсировали новые акции протеста.

Об этом сообщает Bild.

В мире обеспокоены состоянием Навального

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призывает Россию оказать немедленную "адекватную медицинскую помощь" оппозиционеру Алексею Навальному.

"Мы с большим беспокойством наблюдаем, что здоровье Алексея Навального становится все хуже", - сказал Маас.

Оказалось, что еще в минувшую пятницу послу России в Германии Сергею Нечаеву было передано требование оказать помощь Навальному, но на него не отреагировали российские власти.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае смерти Навального для России "будут последствия".

"Мы сообщили российской стороне, что она несет ответственность за то, что происходит с Навальным, пока он находится под стражей. Они будут привлечены к ответственности международным сообществом", - сказал Салливан.

Пока что он не готов назвать, какие именно последствия могут быть, но заверил, что "последствия будут, если господин Навальный скончается".

"Мы призываем их немедленно предоставить ему доступ к необходимым медицинским процедурам в ответ на тревожные сообщения о том, что его здоровье ухудшается", – отмечается в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

По его словам, российские власти несут ответственность за благополучие Алексея Навального.

Франция не осталась в стороне и тоже пригрозила России новыми санкциями ЕС из-за ситуации с Навальным.

Алексей Навальный. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В ЕС созывают онлайн-заседание

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят ситуацию с ухудшением состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального на онлайн-заседании в понедельник.

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"Европейский Союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в исправительной колонии продолжает ухудшаться. Мы призываем российские власти предоставить ему немедленный доступ к медицинским работникам, которым он доверяет", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС считает его приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в области прав человека и будет продолжать призывать Россию к немедленному освобождению Навального.

"Европейский Союз вместе со своими партнерами продолжать призывать Россию срочно расследовать попытку убийства Навального путем отравления в условиях полной прозрачности и без дальнейших задержек, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы обеспечить беспристрастное международное расследование", - подчеркнул Боррель.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Протесты в поддержку Навального

На фоне ухудшения ситцации с Навальным, в его штабе обьявили митинг. Они должны пройти 21 апреля в 19:00 на Центральных площадях российских городов.

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тыс. человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя", - говорится в сообщении в Telegram-канале Навального.

О том, что планируются протесты подтвердил и соратник Навального Леонид Волков.

Отметим, что врач Навального Ярослав Ашихмин заявил, что политик должен наблюдаться в реанимации, так как "может умереть в любой момент". По его словам, у Навального сейчас проблемы с почками и сердцем, что может привести к фатальным последствиям. Он может умереть от остановки сердца.

Напомним, ранее супруга Алексея Навального Юлия после посещения его в колонии рассказала, что оппозиционер говорит с трудом и сильно похудел.

Ранее Навальный жаловался на бездействие тюремных врачей – после жалоб на боли в спине и онемение ноги ему давали лишь обезболивающее.