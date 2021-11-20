Эстония начала строить ограждение на границе с РФ

Работа проходит в приграничной зоне. Коллаж "Сегодня".

В субботу, 20 ноября, военные Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны.

Об этом сообщает портал ERR.

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Эстонско-российская граница в Ида-Вирумаа преимущественно имеет естественные водные преграды, считает начальник оперативного штаба Идашской префектуры Урмас Эльм.

"Поэтому полицейские и военнослужащие сегодня укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наибольший. Работы начались сегодня около 9 часов утра и продлятся до сумерек. Силы обороны будут работать на этом участке два дня", – сообщил Эльм. .

По словам заместителя гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, проведенные во время дополнительного тренировочного собрания обучение дают ценный опыт по охране границы.

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Поскольку работа проходит в приграничной зоне, где движение происходит по жестким правилам, резервистов и военнослужащих сопровождают пограничники.

До 25 ноября в границу перемещается дорожная техника Сил обороны, в передвижении участвуют больше полицейских и пограничников, чем обычно. До 26 ноября на восточной границе установлены и ограничения на полеты пилотируемого и беспилотного авиатранспорта.

Ранее Эстония обвиняла Россию в аннексии 5,2% своей территории. По словам министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, россияне не возвращают земли, но и не дают компенсацию.

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Мы также сообщали, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу осудил открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

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