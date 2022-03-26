"Эта война не будет выиграна за два дня" – Байден

Байден заверил, что США и весь мир вместе с Украиной / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

"Эта борьба не будет выиграна за два дня или за два месяца. Мы должны подготовиться к долгой борьбе... Но мы с вами, мы вместе с вами", – заявил Байден.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден на итоговом выступлении после переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой, и после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, которые прошли в Варшаве.

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"Сейчас Украина и его народ на передовой линии борется, чтобы спасти свою страну", – продолжил Байден.

Свержение Зеленского

"Сегодня Россия у себя придушила демократию и они пытаются это сделать в других местах. Они фальшиво говорят про этническую солидарность, про освобождение своих этнических групп. Путин сказал, что он хочет денацифицировать Украину. Это ложь! Он это знает. Это циничная ложь. Он также хочет сбросить президента Зеленского. Демократически избранного президента Украины, который является евреем, дедушка которого боролся с нацистской Германий. А Путин считает, что необходимо его свергнуть", – продолжил американский лидер.

Далее Байден отметил, что сегодня весь демократический мир подвергается испытанию. А также то, что западные страны не собирались расширять НАТО и это было очередное вранье Путина.

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Еще одна ложь Путина

"Мы никогда не пытались преодолеть Россию. Мы никогда этого не пробовали включая сегодняшний кризис. НАТО и США работали много для того, чтобы не допустить войну. Старались решить вопрос демократическим путем. Находили способы усилить безопасность Европы, построить уверенность в безопасности со всех сторон. Но Путин и Россия показывали, что они не заинтересованы в каких-либо переговорах. Россия, которая сейчас нарушила все правила, она пытается все время атаковать всех вокруг, а мы не заинтересованы в войне", – резюмировал Байден.

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